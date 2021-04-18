شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حافز التميز العلمى للعاملين بالدولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بنود تحفيزية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى حالة الحصول على درجات علمية أعلى وذلك كإجراء تحفيزى للتنمية وتطوير قدرات العاملين فى مختلف الهيئات.

س متى يمكن الحصول على حافز التميز العلمي؟

ج يحق للموظف بالجهاز الإدارى للدولة الحصول على حافز التميز العلمي شريطة الحصول على المؤهل العلمى الأعلى أثناء وجوده فى الخدمة

س هل هناك شروط فى موضوعات الدراسة أو الدرجة العلمية للحصول على الحافز العلمي؟

ج اشترط القانون فيما يخص الماجستير أو الدبلومة أو الدكتوراه أن تكون موضوع الدراسة له علاقة بطبيعة الوظيفة التى يشغلها الموظف حتى يستثنى له الحصول على الحافز.

س هل يمكن أن يحصل على حافز التميز العلمى حال حصوله أكثر من مرة لنفس ذات الدرجة أو المستوى العلمى مثال الحصول على درجتين ماجستير أو دبلوماتين أو بكالوريوس وليسانس؟

ج لا يجوز الحصول على الحافز العلمى إذا كان لنفس الدرجة العلمية

س ما هى القيمة المادية التى يمكن يحصل عليها الموظف بالنسبة لكل درجة علمية كما نص عليها القانون؟

ج لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط 25 جنيها أو 7% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر

لمن يحصل على مؤهل عالى بكالوريس أو ليسانس 50 جنيها أو 7% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر

لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان على الاقل 75 جنيها شهريا أو 7% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر

لمن يحصل درجة الماجستير أو ما يعادلها 100 جنيه أو 7%من الأجر الوظيفى أيهما أكبر

لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها 200 جنيه أو 7% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر.