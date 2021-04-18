شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ينساب" ترتفع 302% بالربع الأول 2021 لزيادة أسعار البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 302.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 420.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 104.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية إلى 413.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 102.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة للإيقاف المجدول لبعض مصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية.

وارتفعت المبيعات إلى 1.7 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 1.2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 332.7 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 170.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة و المباعة، علماً بأنه تم في الربع المماثل من العام السابق تسجيل مخصص محاسبي بمبلغ 71 مليون ريال سعودي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 677.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال العام 2019.