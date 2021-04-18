شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم العقار تمتص ضغوط البنوك.. و«العالمية» يختبر 100 درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أمام التحركات الحذرة لمؤشرات الأسواق المحلية، شهدت أسهم العقار ارتفاعاً جماعياً، الأحد، ونجحت في امتصاص ضغوط البنوك، وذلك في خضم الترقب الحاصل حيال نتائج الشركات للربع الأول، ليرتفع مؤشر سوق دبي 0.12% فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.12%.

وتركزت التداولات في سوق العاصمة على «العالمية القابضة» بـ546.7 مليون درهم ليغلق عند 90.2 درهم، مع ارتفاعه 0.2% علماً بأن سعره وصل في النصف الأول من الجلسة إلى نحو 100 درهم، وقفز 11% قبل أن يتعرض لجني أرباح.

وعلى الرغم من بلوغ سيولة الأسواق 1.78 مليار درهم، إلا أن سهمي «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» استحوذا على 55% من الإجمالي، بما يعادل 977 مليون درهم.

وتوزعت سيولة الأسهم بواقع 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، و281.37 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 354 مليون سهم توزعت بواقع 186.09 مليون سهم في أبوظبي، و167.9 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 24 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5243 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.12% عند مستوى 2636.4 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والتأمين والخدمات.

وصعد قطاع العقار 1.78% مع صعود «إعمار العقارية» 1.8% و«إعمار للتطوير» 3% و«إعمار مولز» 2.16% و«داماك» 1.61% و«ديار» 0.73%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.21% بعد ارتفاع «دبي المالي» 2.83% و«شعاع كابيتال» 0.92%، فيما تراجع «دبي للاستثمار» 0.6%

وعلى العكس، تراجع قطاع البنوك 0.75% إثر تراجع «الإمارات دبي الوطني» 2.09% بالرغم من ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.6%.

وهبط قطاع النقل 0.65% نتيجة هبوط «العربية للطيران» 3% و«الخليج للملاحة» 1.61% فيما ارتفع «أرامكس» 1.23%.

سوق أبوظبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.12% إلى مستوى 6124 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والتأمين والسلع.

وانخفض قطاع البنوك 0.52% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 0.69% و«أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 0.81%، وفي المقابل صعد «مصرف الشارقة الإسلامي» 1.52% على وقع ارتفاع أرباح المصرف 7% في الربع الأول.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار 0.27% معززاً بارتفاع «العالمية القابضة» 0.22% و«إشراق» 4.17% فيما استقر «الواحة كابيتال» من دون تغيير.

وزاد قطاع العقار 0.16% نتيجة نمو «رأس الخيمة العقارية» 3.54% فيما استقر «الدار» من دون تغيير. وزاد قطاع الاتصالات 0.09% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما ارتفع قطاع الطاقة 0.57% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 2.32% و«طاقة» 0.73% أمام نزول «أدنوك للتوزيع» 0.2%.

توجه السيولة

وتصدر «العالمية القابضة» تداولات سوق أبوظبي بقيمة 546.7 مليون درهم مغلقاً عند 90.2 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 430.35 مليون درهم ليغلق عند 14.46 درهم، ثم «الدار العقارية» الذي اجتذب 252.15 مليون درهم وأقفل عند 3.64 درهم.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» بقيمة 105.48 مليون درهم مغلقاً عند 3.95 درهم، تلاه «إعمار مولز» بسيولة بقيمة 32.2 مليون درهم وأقفل عند 1.89 درهم، ثم «إعمار للتطوير» مستقطباً 31.4 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 2.75 درهم.

وسجل «تكافل الإمارات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 10.2% مغلقاً عند 1.62 درهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 9.88% ليغلق عند 6.93 درهم.

وكان في مقدمة المرتفعة بسوق أبوظبي «رأس الخيمة للأسمنت» بنسبة 9.33% مغلقاً عند 0.82 درهم، فيما جاء في مقدمة المتراجعة «الشارقة للتأمين» بنزوله 9.74% إلى 1.76 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 275.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.2 مليون درهم محصلة شراء العرب و272.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 275.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 275.28 مليون درهم محصلة بيع المواطنين و100 ألف درهم فقط محصلة بيع الخليجيين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 7.84 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.77 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و140 ألف درهم فقط محصلة شراء الأجانب و4.92 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 7.84 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي المالي، وبصافي استثمار بلغ نحو 52 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 25.7 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 25.7 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 52 مليون درهم محصلة بيع.

