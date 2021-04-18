شكرا لقرائتكم خبر عن «آنت» تنفي تقريراً عن استكشاف طرق لبيع حصص جاك ما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت «آنت جروب» تقريراً مفاده أن شركة التكنولوجيا المالية الصينية تستكشف طرقاً لمؤسسها جاك ما لبيع حصته والتخلي عن السيطرة كوسيلة لتخفيف الضغط من المنظمين في البلاد. وذكرت «رويترز» في وقت سابق أن مسؤولين من بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية أجروا محادثات مع ما و«آنت» بشكل منفصل بين يناير ومارس، حيث تمت مناقشة إمكانية خروج ما.

واستشهد التقرير بأشخاص مطلعين على الأمر. وقالت «رويترز» إن الشركة تأمل في بيع حصة ما إلى مساهمين حاليين في «آنت» أو شريكتها في التجارة الإلكترونية «علي بابا».

وأصدرت «آنت» بياناً لوكالة الأنباء قالت فيه إنه لم يتم النظر في مصادرة حصة «ما». وكررت الشركة النفي في تغريدة بعد التقرير، قائلة إن «سحب استثمارات ما في آنت لم يكن أبدًا موضوع مناقشات مع أي شخص». (بلومبيرج)