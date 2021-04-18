شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الفنادق والمطاعم الصيني الأسرع انتعاشاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت صناعة الإقامة والمطاعم في الصين الأسرع نمواً بين جميع القطاعات في الربع الأول، حيث تسارع تعافي البلاد من الوباء.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، في تقرير تكميلي عن الناتج المحلي الإجمالي، إن الناتج في الفنادق والمطاعم، وهي إحدى الصناعات الأكثر تضرراً خلال جائحة فيروس كورونا، قفز 43.7%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ويقارن ذلك مع زيادة بنسبة 2.7% في الربع السابق. وتوسع النقل والتخزين بنسبة 32%، وهو ثاني أسرع قطاع، بحسب البيان.

وكان نمو القطاع المالي الأبطأ بنسبة 5.4%. وتقدم الاقتصاد الصيني بوتيرة قياسية بلغت 18.3% في الربع الأول، مع تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى انتعاش أكثر توازناً بعد تعافي الاستثمار والتصدير من عمليات الإغلاق في العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الإحصاءات ليو أيهوا في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الانتعاش في خدمات المطاعم والاستهلاك خارج الإنترنت تسارع هذا العام، حيث تم تخفيف إجراءات مكافحة الفيروسات تدريجياً وتحسن سوق العمل والدخل.

وتوسع الإنتاج في المؤسسات الصناعية بنسبة 24.4%، بعد زيادة 6.9% في الربع السابق، ونما التصنيع 26.8%. (بلومبيرج)

