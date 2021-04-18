شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي» تتقدم بطلب تداول أسهم وعقود في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «جلوبال تايمز» الصينية إن سيتي جروب تخطط للتقدم بطلب للحصول على مجموعة متنوعة من تراخيص إدارة الثروات في الصين.

وتريد الشركة نيل الموافقة على تداول الأوراق المالية والعقود الآجلة، والتأمين على مبيعات الأسهم والسندات، وفقًا للصحيفة التي تديرها الدولة. وقال متحدث باسم سيتي جروب في هونج كونج إن البنك يواصل «استكشاف الفرص لدعم عملائه المحليين والعالميين في الصين بشكل أكبر».

وقال البنك الأسبوع الماضي إنه يخطط للخروج من الخدمات المصرفية للأفراد في 13 سوقًا عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا كجزء من إصلاح استراتيجي، على الرغم من أنه سيستمر في خدمة الشركات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في تلك المناطق.(بلومبيرج)