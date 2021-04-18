شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأحد.. وهبوط بورصة قطر بنسبة 1.27% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.61% رابحًا 60.78 نقطة ليغلق عند مستوى 10048.70 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.12% رابحًا 3.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2636.40 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.09% رابحًا 1.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.77 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.12% خاسرًا 7.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6124.08 نقطة، وربح رأس المال السوقي 681 مليون دينار عند مستوى 890.777 مليار درهم.

ونزل مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.660% خاسرًا 24.294 نقطة ليغلق عند مستوى 3683.622 نقطة، كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.27% خاسراً 138.10 نقطة ليغلق عند مستوى 10760.96 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.61% رابحًا 60.78 نقطة ليغلق عند مستوى 10048.70 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.29% خاسرًا 70.91 نقطة ليغلق عند مستوى 24007.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 237.4 مليون سهم بقيمة 7 مليارات ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.41%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.16%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.93%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.82%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.62%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 1.61%، 1.60%، على التوالي، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.33%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.10%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.05%.

وقفز 131 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 6.67%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 4.11%، ثم سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 3.88%، وتراجع 48 سهمًا على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 2.46%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 1.48%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 1.41%، فيما تصدر سهم "الجوف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 580.8 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.12% رابحًا 3.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2636.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 167.9 مليون سهم محققة ما قيمته 281.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3184 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.91%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.21%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.75%، 0.73%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم إعمار للتطوير بنسبة 10.20%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.99%، وتراجعت سهمي الإمارات للمرطبات، شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 9.88%، 3.94%، على التوالي، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.5 مليون ورقة بقيمة 105.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.80%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.09% رابحًا 1.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 636.2 ألف سهم بقيمة 153.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.82% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.55% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 33.48% بضغوط هبوط سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 10%، وهبط سهمي شركة الإثمار القابضة، بنك البحرين الوطني بنسبة 8.96%، 0.33%، على التوالي.





بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.12% خاسرًا 7.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6124.08 نقطة، وربح رأس المال السوقي 681 مليون دينار عند مستوى 890.777 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 186.1 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم عبر تنفيذ 2059 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.51%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.09%، 0.02%، على التوالي.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية" بنسبة 9.33%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 4.83%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 4.17%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 9.74%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 1.45%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 0.92%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 546.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.22%.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسرًا 5.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5948.51 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسرًا 10.32 نقطة ليغلق عند مستوى 6519.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحًا 7.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4812.44 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% رابحًا 12.96 نقطة ليغلق عند مستوى 4991.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 309.4 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.48%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.65%، ثم قطاعي الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 0.48%، 0.38%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.13%.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.660% خاسرًا 24.294 نقطة ليغلق عند مستوى 3683.622 نقطة، وبلغ حجم التداول 22.3 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون ريال عبر تنفيذ 1032 صفقة لعدد 43 سهمًا.

وارتفع 13 سهمًا على رأسها سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 6.25%، ثم سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 5.19%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 4.33%، فيما تراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 9.91%، ثم سهم "الباطنة للتنمية والاستثمار" بنسبة 9.84%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 8.54%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.1 مليون ريال عماني.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.27% خاسراً 138.10 نقطة ليغلق عند مستوى 10760.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 156.5 مليون سهم بقيمة 387.6 مليون ريال عبر تنفيذ 8868 صفقة، وتراجع 37 سهماً، وارتفع 11 سهماً، واستقر سهم واحد.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.18%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.08%، 0.05%، على التوالي.