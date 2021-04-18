شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أسعار سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021 من 325 ألف جنيه للفئة الأولى، و 345,000 جنيه للفئة الثانية، و 365,000 جنيه للفئة الثالثة.

تأتي السيارة سانج يونج "تيفولي XLV" الكورية بفئتيها بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتميز السيارة التي تعمل بنظام الجر الأمامي بأبعادها التي تتناسب مع الطرق

المصرية، حيث يبلغ ارتفاعها 167 مم، وطولها يصل إلى 4440 مم، وعرض يصل لـ 1798 مم وقاعدة عجلات 2600 مم.

أما عن وسائل الأمان، أبرزها نظام التعليق ماكفرسون والوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS والتوزيع الإليكتروني للفرامل EBD ونظام تنبيه إيموبليزر ضد السرقة.كما يتوفر بالسيارة مجموعة من وسائل المساعدة للسائق مثل فوانيس الضباب الأمامية والحساسات الخلفيه ومصابيح LED الأمامية ومثبت السرعة وعجلة القيادة التي يمكن التحكم بها.

تحتوي السيارة علي وسائل الرفاهية فتتمثل في كمبيوتر للرحلات وفرش جلدي يشمل المقاعد وعجلة القيادة ومساند رأس خلفية وأمامية وإمكانية التحكم في ارتفاع كرسي السائق ومسند يد أمامي وفتحة سقف كهربائية وإمكانية التحكم بالزجاج بلمسة واحدة.

وعن أنظمة الصوت والتحكم التي تتوفر بالسيارة، يأتي في مقدمتها مشغل أقراص مدمجة ومدخل AUX ومدخل USB وبلوتوث وشاشة عرض بالتابلوه بقياس 8 بوصات.