شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يصدر مجموعة طوابع تذكارية بمناسبة "يوم التراث العالمى" والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلي أن مجموعة الطوابع التي تم إصدارها بمناسبة يوم التراث العالمي تضم “مبني قصر البارون" والذي يعد واحداً من أبرز المعالم في العاصمة وأشهر القصور الأثرية القديمة ذات الطراز المعماري الفريد، شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان الذي جاء إلى مصر قادماً من الهند في نهاية القرن التاسع عشر، وقام بإنشاء القصر على طراز العمارة الهندوسية الأوروبية و صممه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل وقد تم إعادة ترميمه وفقاً لأحدث أساليب الترميم العالمية، وبناء على دراسات موسعة لمختلف الوثائق التاريخية المتعلقة بقصر البارون، بهدف اعادة القصر إلى ما كان عليه سابقاً، مع الحفاظ على التراث المعماري النادر له، والقيمة الفنية لهذا القصر كما تضم مجموعة الطوابع طابع " مبني متحف محمد محمود خليل" والذي يعد اكبر متحف فني في مصر حيث انه يحتوي على روائع الفن العالمي من تصوير ونحت وخزف وغيرها ، وقد تم تشييده على الطراز الفرنسي ويضم عروض متحفية لرواد الفن التشكيلي المصري و العالمي
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على اصدار الطوابع التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الاحداث.
جدير بالذكر، أن مجموعة طوابع اليوم العالمي للتراث مكونة من 4 طوابع مقاس كل طابع منها (4 سم في 5 سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية ال QR code.