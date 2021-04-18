«أراضي دبي» والقنصلية الهندية تبحثان تعزيز علاقات الاستثمار

دبي: ”الخليج 365”

بحث سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور أمان بوري القنصل العام الهندي في دبي، سبل تعزيز العلاقات مع مجتمع المستثمرين الهندي، وإمكانية فتح مجالات شراكة جديدة، إلى جانب الوقوف على أهم مقومات جودة الحياة التي تتطلع لها نخبة المستثمرين الهنود وأفضل الممارسات في السوق العقاري في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مؤخراً بمقرّ الدائرة في دبي، بحضور ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، إضافة إلى عدد من مسؤولي قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في الدائرة.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «ترتبط إمارة دبي ودولة الإمارات بعلاقات متينة، وشراكات استراتيجية شاملة ومتميزة مع الهند في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، ونسعى باستمرار، إلى العمل على تعزيز هذه العلاقات، وإيجاد فرص شراكة جديدة يستفيد منها المستثمر العقاري. إن المستثمر الهندي ينجذب إلى البيئة العقارية المميزة التي تزخر بها دبي ويرى فيها ملتقى لثقافات وجنسيات عديدة، ويعود هذا إلى الثقة الراسخة لديهم بالبيئة العقارية المتينة التي تتمتع بها الإمارة، إلى جانب الفوائد الاستثمارية الجمّة التي تقدمها الإمارة في هذا المجال. لقد سررنا بزيارة القنصل العام الهندي، ونتطلع باستمرار إلى تعزيز أواصر التعاون واستكشاف فرص جديدة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الجانبين، وتسهم في تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا».

وقالت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في الدائرة: «نولي في قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري اهتماماً كبيراً بالمستثمر الهندي، ويعود ذلك للمكانة المتميزة التي يحتلها في الرقعة العقارية في دبي.

ونشارك باستمرار في الفعاليات التي يمكن من خلالها الترويج وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الجذابة، التي يمكن للمستثمرين الهنود الحصول عليها في سوق دبي العقاري، كمشاركتنا مؤخراً في المعرض الافتراضي «أيركس الهند 2021». وتأتي زيارة الوفد الهندي للدائرة لتؤكد هذا الاهتمام المشترك، وقد قمنا بإطلاعهم على أبرز الخدمات التي توفّرها وتقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي للمستثمرين العقاريين، بهدف التسهيل عليهم وتعزيز رضاهم وسعادتهم وتوفير بيئة استثمارية استثنائية مدعومة بخدمات مبتكرة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة».

وخلال اللقاء نظّم قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في الدائرة، جولة تعريفية إلى مركز «كيوب» الذي يقدم تجربة استثنائية للمستثمر العقاري توفر عليه الجهد والوقت وينجز خياره الاستثماري من خلال زيارة واحدة فقط ولموقع واحد فقط، وقد تم خلال الجولة إطلاع الوفد الهندي على مختلف الخدمات المتعلقة بإصدار التأشيرة، والتي يتم تقديمها للمستثمرين العقاريين المؤهلين للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة المستثمر.