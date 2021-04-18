اتفاقية بين «الإمارات دبي الوطني» و«الاتحاد للصادرات» لتسهيل التمويل

دبي: ”الخليج 365”

وقّعت الاتحاد لائتمان الصادرات، اتفاقية تمويل تجاري مع بنك الإمارات دبي الوطني، من شأنها أن تعزز السيولة النقدية لدى المصدّرين والشركات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.

تأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2019 التي وقّعها كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة، وأحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في البنك. كما تتماشى مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، ذلك أنها ستعزز ثقة المؤسسات المالية وقابليتها لمنح تمويلات للشركات الإماراتية، وبالتالي دعم أنشطتها وعملياتها التصديرية وخطط توسيع أعمالها في الأسواق الخارجية.

وبموجب هذا التعاون، ستعمل «الاتحاد لائتمان الصادرات» على تأمين معاملات البنك، الأمر الذي سيعزز قدرته على تقديم تمويلات تجارية للشركات المحلية. إن الدعم الذي تقدمه شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات يساهم في الحد من المخاطر التي قد تواجه البنوك عند تقديم تسهيلات ائتمانية، ويضمن حصول الشركات الإماراتية على السيولة النقدية اللازمة للسعي نحو، أو استمرار نمو أعمالها على الصعيد العالمي.

ويعد هذا التحالف بمثابة خطوة إيجابية للشركات الإماراتية، ذلك أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» ستدعم هذه الشركات في تسهيل وصول منتجاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية، ما سيؤدي إلى الترويج للمنتجات محلية الصنع عالية الجودة في أسواق متعددة، وبالتالي تعزيز تنافسيتها عالمياً.

وتأكيداً على التزام الشركة بدعم المؤسسات المالية بالدولة، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: سعيدون بعقد هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني التي نسعى من خلالها إلى دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تهدف إلى خلق إحساس بالفخر والاعتزاز بالمنتجات الوطنية محلية الصنع. وتعتمد أكثر من 80٪ من التجارة العالمية على التمويل قصير الأجل في معظم الأحيان، لذلك نحن سعيدون بدعم المؤسسات المالية وتشجيعها على تقديم حلولها المالية المبتكرة لدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وسيدعم التنمية المستدامة.

من جانبه، قال أحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني: سعيدون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لدعم الشركات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها. وبما أن دولة الإمارات تهدف إلى تسريع التنويع الاقتصادي وزيادة التصنيع المحلي، فإنه الوقت المثالي لسعي الشركات الإماراتية إلى توسيع ونمو أعمالها على في الأسواق الدولية. وبصفتنا مساهما استراتيجياً في نمو الاقتصاد الوطني، فإن شراكتنا مع الاتحاد لائتمان الصادرات تؤكد التزامنا المستمر في تقديم خدماتنا وتسهيلاتنا المالية المبتكرة التي من شأنها أن تعزز ثقة هذه الشركات وتنافسيتها على الصعيد العالمي.

