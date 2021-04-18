شكرا لقرائتكم خبر عن «روبن هود» و«كوين بيس» الأشهر في متجر «أبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذت منصتا التداول «روبن هود»، و«كوين بيس» على المركزين الأول والثاني توالياً في متجر تطبيقات «أبل» هذا الأسبوع من حيث عمليات التنزيل، وسط توجه مزيد من الأمريكيين نحو أسواق الأسهم والعملات المشفرة التي باتت شكلاً من أشكال الترفيه، فيما احتل تطبيق التواصل الاجتماعي ومشاركة مقاطع الفيديو الشائع «تيك توك» المركز الثالث.

وتأتي الزيادة في شعبية التطبيقات المالية مع إدراج أسهم منصة تداول العملات المشفرة «كوين بيس» في أول إدراج من نوعه في بورصة ناسداك هذا الأسبوع، مما يؤكد ازدهار عمليات التداول بين الأفراد أثناء فترة انتشار الوباء، مدعومة بثقافة التواصل الاجتماعي والمنتديات عبر الإنترنت مثل «رديت» وما أحدثته من ضجيج مؤخراً حول تداول أسهم «جيم ستوب».

ولم تكن هذه المرة الأولى لـ«روبن هود» التي تسرق فيها الأضواء داخل متاجر التطبيقات الإلكترونية، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، وفي ذروة جنون «جيم ستوب» كانت شركة الوساطة أكثر التطبيقات شعبية في متاجر «أبل» و«جوجل»، تلاها تطبيق التداول الشهير أيضاً «ويبول»، في حين جاءت منصات «كوين بيس» و«سكوير»، و«فيدلتي» ضمن المراكز العشرة الأولى.