الشارقة تستعد لمعرض «ليالي رمضان 2021»

الشارقة: ”الخليج 365”

تستعد إمارة الشارقة لاستضافة فعاليات معرض «ليالي رمضان 2021»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 22 إبريل الجاري وحتى 8 مايو المقبل، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث سيشهد المعرض باقة متميزة من العروض والتخفيضات الجاذبة على مجموعة واسعة وكبيرة من المنتجات التي يقدمها عشرات العارضين، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة والفوز بالعديد من الهدايا والمشاركة في السحوبات على جوائز قيمة وسيارة فاخرة.

حيث أعلن مركز إكسبو الشارقة عن اكتمال كافة الاستعدادات التنظيمية لإطلاق هذا الحدث الاستثنائي الذي يأتي ضمن فعاليات الدورة الـ 31 من «مهرجان رمضان الشارقة»، ويوفر المعرض منصة شاملة للزوار تتيح لهم شراء جميع ما يرغبون به خلال أيام الشهر الفضيل، حيث يتألق المعرض بمشاركة واسعة من كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية المرموقة، لتغطي منتجاتها المتنوعة جميع المجالات بدءاً من الأزياء، والأدوات الرياضية، والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية والأكلات الشعبية.

دعم قطاع التجزئة

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن المعرض على امتداد دوراته السابقة حظي بثقة وإعجاب الجمهور والزوار، حيث يحرص إكسبو الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة والشركاء الاستراتيجيين على تطوير فعاليات هذا الحدث وأنشطته بشكل مستمر للحفاظ على سمعته ومكانته كإحدى أهم وجهات التسوق في الدولة، وتمضية الأوقات البهيجة في شهر رمضان المبارك، وهو ما يسهم في جذب شركات قطاع تجارة التجزئة وأهم العلامات التجارية للمواظبة على حجز مساحة في المعرض، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين والترويج لمنتجاتهم وتعزيز نسبة مبيعاتهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.

تجربة تسوق مميزة

وأضاف المدفع إن المعرض يمثل تجربة تسوق فريدة تمنح سكان إمارة الشارقة وزوارها فرصة للاستفادة من أقوى العروض والحملات التسويقية الجاذبة والحسومات الكبرى التي يطرحها العارضون على تشكيلة واسعة من المنتجات، مع إمكانية الفوز بالكثير من الهدايا والسحوبات على جوائز قيمة، مشيراً إلى أن المركز حرص على اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الزوار والعارضين والموظفين، والتي تضمنت تعقيم المبنى بالكامل وصالات العرض والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة، واعتماد كاميرات حرارية وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز، وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم.

وتقام فعاليات معرض ليالي رمضان الذي يتميز بجوائزه العديدة وتنوع السلع والعروض الاستهلاكية، من الساعة 8:00 مساء وحتى الساعة 1:00 صباحاً طيلة أيام الشهر الفضيل، ويشارك في المعرض العديد من الأسماء التجارية المرموقة ونخبة من أبرز العلامات التجارية التي تتنافس على تقديم العديد من المنتجات بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة والتي تشتمل على الهدايا، والعطور، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الكهربائية، والتجهيزات المنزلية، والأثاث والديكورات الداخلية، والمنسوجات والأزياء، والملابس والمعدات الرياضية، والمواد الغذائية، والهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، وألعاب الأطفال، وغيرها الكثير مما ستحفل به أجنحة المعرض.

