شركة «سناب» تنضم إلى مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي

أعلنت «سناب» Snap Inc. عن انضمامها رسمياً بصفة عضو مؤسسي إلى «مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي»، مؤسسة الأعمال المرموقة التي تكرّس جهودها لتوطيد العلاقات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف Snap Inc. من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز التزامها وعلاقاتها وأهدافها في دولة الإمارات.

وقال حسين فريجة، مدير عام Snap Inc. في منطقة الشرق الأوسط: يأتي انضمامنا إلى مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي تأكيداً لالتزامنا الراسخ تجاه العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولجهودنا المتواصلة لتوسيع حضورنا وتوفير الأدوات المبتكرة التي تتيح لمستخدمينا البقاء على اتصال دائم مع الأصدقاء والأحباء، إضافة إلى توسيع نطاق أنشطتنا ومبادراتنا وأهدافنا.

وعبر شبكاته الواسعة في الولايات المتحدة والمنطقة، يتيح «مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي» لكبار صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص فرصاً متميزة لتعميق أواصر التجارة الثنائية والاستثمارات.

ومن جانبه، قال داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي: يسعدنا انضمام شركة Snap Inc. العالمية الرائدة في مجال الكاميرات وابتكارات الواقع المعزز على الأجهزة المحمولة، إلى «مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي». ونتطلع قدماً للتعاون معهم ودعم مساعيهم الرامية لتحسين أنماط حياة الناس وتواصلهم عبر تمكينهم من التعبير عن أنفسهم من خلال السرد القصصي والبصري.

ويشهد تطبيق Snapchat مستويات تفاعل مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يصل عدد مستخدميه إلى 67 مليون مستخدم نشط. وتسهم تقنيات ومنتجات وخدمات Snap اليوم في إحداث نقلة نوعية على صعيد كيفية تواصل الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع العالم من حولهم، سواء عبر شبكة الإنترنت أو في الواقع.