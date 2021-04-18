شكرا لقرائتكم خبر عن «فيزا»: 2.4 مليار مبيعات «أبوظبي للتسوق» بنمو 17% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن عروض أبوظبي، تحقيق الدورة الأولى من الحملة الشتوية لموسم أبوظبي للتسوق نسب مبيعات قياسية باستخدام بطاقات فيزا في المتاجر المشاركة في جميع أنحاء الإمارة بلغت 2.4 مليار درهم، لتحقق نمواً في عملية الشراء باستخدام الفيزا نسبته 17%، مقارنة بالعام الماضي في 3500 متجر لدى 21 مركزاً تجارياً مشاركاً في الحملة.وتمحور هدف الحملة الموسمية الموحّدة على مدى تسعة أسابيع، حول تعزيز مكانة منصة عروض أبوظبي كلاعب رئيسي ومؤثر بالنسبة للعلامات التجارية في الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وشهد برنامج الحملة الغني مشاركة 21 مركزاً تجارياً في أبوظبي ومنطقة العين، إضافة إلى برامج مكثفة تقدّم عروضاً حصرية ومنتجات وخصومات إضافية متوفّرة فقط في أبوظبي.وإلى جانب المبيعات المثمرة، حققت الحملة إشادة واسعة خلال استبيان أجرته لآراء العملاء، حيث أكد 83% منهم، وجود الدافع الذي حفزهم على الإنفاق أكثر من المعتاد خلال موسم الشتاء.وبفضل سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الجهات العامة والخاصة، شهدت الحملة الشتوية لموسم أبوظبي للتسوق أنشطة تفاعلية فريدة، وإطلاق الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للجمال، الذي استمر من 4 حتى 14 فبراير. كما سجلت الحملة طوال فترة إقامتها مشاركة العديد من العلامات التجارية في الإمارات وحول العالم مثل Visa، والاتحاد للطيران، وشركة الإمارات للسيارات، ومجموعة شلهوب ومجموعة أباريل ومجموعة الطاير، وعدد من دور الأزياء والجمال الشهيرة عالمياً.وجهة تسوق رائدة

وأشاد علي حسن الشيبة المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتأثير الاقتصادي للحملة الشتوية في قطاع التجزئة، كما أثنى على الدعم الذي قدمته عروض أبوظبي للجهات المعنية في القطاع من خلال توفير تجارب عملاء مميزة وسط بيئة تسوق آمنة.

وأضاف الشيبة: «بعد نجاح حملة اكتشف المفاجأة من عروض أبوظبي في عام 2020، والتي عكست قوة القطاع وقدرته على مواجهة تغييرات وتحديات كوفيد ـ 19، أظهر قطاع التجزئة في الإمارة مجدداً مستويات متقدمة من النضج والمرونة من خلال الحملة الشتوية لموسم أبوظبي للتسوق، خاصة أن الحملة الشتوية من أبرز الفعاليات المثمرة حتى اليوم، لأنها رسّخت مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة تسوق رائدة على المستوى الإقليمي من خلال توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية توفر تجارب هي الأولى من نوعها للعملاء في المنطقة، بما في ذلك الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للجمال الذي يؤكّد مكانة عروض أبوظبي بوصفها منصة ابتكار في مختلف قطاعات التجزئة. ويسهم نجاح الفعاليتين في توفير العديد من الفرص لتوسيع قطاعي التجزئة والجمال في الإمارة خلال الدورات القادمة، كما يزودنا بالإلهام والتفاؤل خلال محاولات التأقلم مع الواقع الجديد».

دعم التعافي

وأشاد ربيع الهاجري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون المثمر بين الجهتين في المجالات المختلفة في إمارة أبوظبي الهادف إلى دعم قطاع الأعمال والسياحة، كما أشاد بالنجاح الذي حققته حملات الصيف والشتاء التي من شأنها دعم تعافي هذا القطاع في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد ـ 19.

وبعد إطلاق الحملة الشتوية في 10 ديسمبر، قدّمت عروض أبوظبي فترة احتفالية مميزة من خلال إطلاق دليل تسوّق فريد لتشكيلة من المنتجات المتوفرة فقط في أبوظبي من علامات تجارية فاخرة ومشهورة مثل «كارتييه» و«فان كليف أند آربلز»، و«أي دبليو سي وشوميه» و«جيجر لوكولتر» و«إيف سان لوران» و«ميو ميو» و«فندي وديور».

كما حظي المتسوّقون بجوائز وتجارب مميزة إضافية من خلال برنامج العضوية عروض أبوظبي ون، الذي تم تصميمه لمنحهم فرصة الوصول إلى منتجات وتجارب وعروض وفعاليات وجوائز متوفرة حصرياً في العاصمة الإماراتية. وعقد البرنامج شراكات استراتيجية مع عدد من مجموعات رائدة ضمن قطاع تجارة التجزئة في المنطقة مثل مجموعة الطاير ومجموعة شلهوب، ومجموعة أباريل، مما عزز عمل المنصة من خلال عروض مخصصة لأعضاء برامج الولاء لدى كل علامة.