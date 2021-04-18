719 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 719 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، الأحد تسجيل 275 مبايعة بقيمة 521.41 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 120.56 مليون درهم و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 400.85 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 66 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 136.06 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 27.17 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 108.89 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 61.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم.