غرفة دبي في 2020.. مبادرات مستدامة وجهود اجتماعية مسؤولة

10 ملايين درهم لدعم صندوق التضامن المجتمعي ضد كورونا

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750 ألف درهم لدعم الأبحاث الطبية لمؤسسة الجليلة

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50,000 مستفيد من برامج التطوع المؤسسي

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55 شركة تحصل على علامة «المسؤولية الاجتماعية»

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خفض استهلاك الفرد في مبنى الغرفة من المياه والطاقة 27.7 مليون درهم

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دبي: ”الخليج 365”

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً تقريرها الأول حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الذي يرصد مبادراتها وممارساتها وجهودها خلال العام 2020 في دعم وتحفيز وتشجيع وتطبيق الممارسات المسؤولة والمستدامة في المجالات الأربعة الرئيسية وهي المجتمع والبيئة ومكان العمل وسوق العمل.

المجتمع

واستعرض التقرير إنجازات الغرفة ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، حيث ذكر التقرير في مجال دعم المجتمع مساهمة الغرفة بمبلغ 10 ملايين درهم في «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19» الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وكانت الغرفة أول المساهمين في الصندوق وذلك في إطار جهودها والتزامها بالتخفيف من التداعيات الصحية والاقتصادية والمجتمعية التي أحدثها انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث خصص التبرع لتقديم يد العون والمساعدة الإنسانية واللوجستية للعاملين في القطاع العقاري الذين أنهوا مشاريع العمل في إمارة دبي، وتعذرت بهم السبل والإمكانات للعودة إلى ديارهم. كما تبرعت الغرفة بمبلغ 750 ألف درهم دعماً للأبحاث الطبية في مؤسسة الجليلة.

ونظمت الغرفة 47 مبادرة تطوع مؤسسية خلال العام استفاد منها أكثر من 50,000 مستفيد من خلال برنامج Engage دبي، في حين نظمت 26 مبادرة داخلية حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

البيئة

أما في مجال البيئة، فحافظت الغرفة على الفئة البلاتينية لشهادة الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة والحفاظ على البيئة «لييد» لمبناها القائم ومبنى جامعة دبي، في حين نظمت 6 ورش عمل بيئية للشركات والهيئات والدوائر الحكومية والجامعات.

ونجحت الغرفة بخفض استهلاك الفرد من المياه الصالحة للشرب والطاقة بنسبتي 91% و 63% على التوالي منذ العام 1998، مما وفر على الغرفة ما قيمته 27.7 مليون درهم. كما أنهت الغرفة تشييد مواقف السيارات الجديد الصديق للبيئة.

مكان العمل

وفي إطار جهودها لتهيئة بيئة عمل مثالية وصحية وآمنة للموظفين، نظمت الغرفة خلال العام الماضي 53 جلسة طبية وتوعوية للموظفين حول الرفاهية في مكان العمل، والجلوس الصحي وورش دعم أصحاب الهمم واللياقة الرياضية، بالإضافة إلى توفيرها فحوصاً طبية سنوية مجانية للموظفين، وتسهيل العمل عن بعد لجميع الموظفين بنسبة 100%.

سوق العمل

أطلق مركز أخلاقيات الأعمال برنامج «المسؤولية المجتمعية لدعم وتوجيه وإرشاد الشركات»، والذي استهدف في المرحلة الأولى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال ربطها بالشركات الكبيرة التي تقدم الدعم عن طريق توفير موارد مباشرة، وعبر الدعم الإرشادي والتوجيهي المسؤول لتعزيز تنافسية وأداء واستمرارية هذه الشركات من خلال برامج وتدريب متخصص. وتم تأسيس فريق عمل جديد تابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة متخصص بممارسات الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين.

كما نظم المركز أسبوع الاستدامة الذي ركز على صحة ورفاهية الموظفين، وشهد مشاركة أكثر من 57,000 مشارك من 272 شركة. وتم منح 55 شركة علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، في حين بلغ عدد أعضاء شبكة الاستدامة 69 شركة. وحضور مؤتمر حوار دبي 113 مشاركاً من 56 شركة ومؤسسة.