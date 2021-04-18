رقمنة كتاب «وصف مصر»

القاهرة: ”الخليج 365”

قررت مكتبة الإسكندرية رقمنة النسخة الأصلية من كتاب «وصف مصر»، بهدف دمج هذه التحفة في تكنولوجيا العصر، موضحة أن المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية التابع للمكتبة، قرر رقمنة الكتاب، إلكترونياً ليكون سهل الاستخدام، بأدوات متعددة.

وأضافت المكتبة: «وصف مصر» يتألف من عشرين جزءاً على يد عدد من العلماء الفرنسيين الذي اصطحبهم نابليون بونابرت، خلال الحملة الفرنسية على مصر عام 1798».

وأوضحت المكتبة أن «وصف مصر» هو جهد شارك فيه 15 عالماً، إضافة إلى ألفي فنان وتقني، كان هدفهم نقل الثقافة والحضارة المصرية بعمق وتحليل ليس لهما مثيل.