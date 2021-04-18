خليجي يصفع ممرضة بعد وفاة والده

دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة بدبي موظفاً خليجياً (32 عاما) إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على ممرضة آسيوية والتسبب في إحداث عاهمة مستديمة بجسدها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى سبتمبر الماضي حين تقدمت ممرضة (43 عاما) تعمل في مستشفى حكومي ببلاغ يفيد بتعرضها للاعتداء من قبل المتهم، وحسب إفادتها في التحقيقات بأنها أثناء عملها سألها المتهم عن نقلها لمريض إلى المستشفى مؤخرا فأجابت بنعم، فصفعها على وجهها، فتدخل زملائها وتمت السيطرة على المتهم وفتح بلاغ بالواقعة.

وحسب تقرير إدارة الطب الشرعي أن الاعتداء نتج عنه عاهة مستديمة للمريضة شملت إصابة بالسمع العصبي للأذن اليسرى من رأس وطنين مستمر وقدر التقرير نسبة العجز الناشئ عن الاعتداء 2%.

وأقر المتهم في التحقيقات أنه تعرض لصدمة جراء نبأ إصابة والده في رقبته ومن ثم وفاته وتحت تأثير الصدمة وما ذكرته له شقيقته من تقصير المسعفين، توجه إلى المستشفى وصفع الممرضة معتقدا أنها من أهملت في نقل والده والتسبب في وفاته.

Mohamed Yassin

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