شكرا لقرائتكم خبر عن داليان الصيني يعين مدرباً جديداً خلفاً لبنيتيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج - رويتر

أكد نادي داليان برو المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم تعيين الإسباني خوسيه جونزاليس مدرباً جديداً له خلفاً لمواطنه المستقيل رفائيل بنيتيز.

وجاء الإعلان قبل يومين فقط من موعد انطلاق الموسم الجديد للبطولة.

وكان بنيتيز مدرب ريال مدريد وفالنسيا وليفربول السابق، أعلن استقالته من تدريب داليان برو في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19.

واحتل داليان المركز 12 بين فرق الدوري الصيني في الموسم الماضي.

وجونزاليس (54 عاماً) صاحب خبرة كبيرة في الدوري الصيني، إذ سبق له تدريب ووهان زال وبكين جوان.

وأول مباراة لداليان في الدوري في الموسم الجديد ستكون الخميس المقبل في مواجهة تشانغتشون ياتاي في سوتشو.

وستقام مباريات الموسم الجديد في الصين بنظام "الفقاعة" في سوتشو وقوانغتشو.