شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يتمسك ببصيص أملٍ في المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليفركوزن - رويتر

أحرز ليون بايلي هدفين وصنع هدفاً آخر ليقود باير ليفركوزن لفوز سهل 3-0 على ضيفه كولونيا مساء السبت، ليحافظ على آمال فريقه الضئيلة في المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ومنح الجاميكي بايلي التقدم لصاحب الأرض بضربة رأس بعد خمس دقائق ثم مرر كرة إلى موسى ديابي ليضع الكرة داخل المرمى الخالي في الدقيقة 51.

وحسم بايلي جائزة أفضل لاعب في المباراة عندما راوغ اثنين من المدافعين ليجعل النتيجة 3-0 في الدقيقة 76.

وتقدم ليفركوزن إلى المركز الخامس برصيد 47 نقطة متأخراً بست نقاط عن أينتراخت فرانكفورت رابع الترتيب.

ولدى بروسيا دورتموند 46 نقطة ويواجه فيردر بريمن الأحد.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفشل كولونيا في حصد أي نقطة في الظهور الأول لمدربه الجديد فريدهلم فونكل، ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة متأخراً بثلاث نقاط عن هيرتا برلين الذي يحتل المركز 16 المؤهل لملحق البقاء.