شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يعزون أحمد خالد صالح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان أحمد خالد صالح في وفاة والدته، إثر إصابتها بفيروس كورونا، ونشروا عبر صفحاتهم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحمد، أو صورته مع والدته.

ومن بين هؤلاء الفنانة هند صبري التي كتبت «حبيبتي د. هالة، ربنا يرحمها برحمته»، فيما كتبت هنا شيحة «البقاء لله يا أحمد، ربنا يصبرك ويرحمها ويدخلها الجنة»، إلى جانب العديد من نجوم الفن بينهم إيمان العاصي ومحمد الشرنوبي، وكريم قاسم، ورانيا يوسف، وغيرهم كثير.