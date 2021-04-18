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نجوم الفن يعزون أحمد خالد صالح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان أحمد خالد صالح في وفاة والدته، إثر إصابتها بفيروس ، ونشروا عبر صفحاتهم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحمد، أو صورته مع والدته.
ومن بين هؤلاء الفنانة هند صبري التي كتبت «حبيبتي د. هالة، ربنا يرحمها برحمته»، فيما كتبت هنا شيحة «البقاء لله يا أحمد، ربنا يصبرك ويرحمها ويدخلها الجنة»، إلى جانب العديد من نجوم الفن بينهم إيمان العاصي ومحمد الشرنوبي، وكريم قاسم، ورانيا يوسف، وغيرهم كثير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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