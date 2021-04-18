شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان من العلمين: أبراج المنطقة الشاطئية إنجاز ونفذ بأياد مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد أعمال تشطيب الواجهات الخارجية، والتشطيبات الداخلية، بـ15 برجا بالمرحلة الأولى، من أبراج المنطقة الشاطئية، وبرفقته مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو شركات المقاولات العاملة بالمشروعات، موضحاً أنه يجري تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية.

وتجول وزير الإسكان، بعدد من الوحدات التى تم تشطيبها بالأبراج الشاطئية، لمعاينة نماذج التشطيبات، كما صعد أعلى أحد الأبراج، والذى يبلغ ارتفاعه 42 دورا، مشيدا بما تم تنفيذه من أعمال، ومؤكدا أن مشروع أبراج المنطقة الشاطئية، يُعد إنجازا كبيراً لوزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المقاولات المصرية، التى نفذت هذه الأبراج بأيد مصرية خالصة.

كما تفقد الوزير، ومرافقوه، المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، موجهاً بزيادة أعمال التشجير، والزراعات بالمنطقة الترفيهية.