شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان لشركات المقاولات: لا نملك رفاهية الوقت ولا مجال لتأخير المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة، بعقد اجتماع موسع مع مسئولى شركات المقاولات، واستشاريى المشروعات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها، مشدداً على جميع شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وموجهاً مسئولى الهيئة وجهاز المدينة بتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه التنفيذ.

وخاطب وزير الإسكان، شركات المقاولات، قائلا: "لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتأخير فى مواعيد الانتهاء من تنفيذ المشروعات"، مشدداً على الإسراع بالانتهاء من تنفيذ أعمال البوديوم، وتشطيب الواجهات الخارجية بالمجموعة الأولى للأبراج الشاطئية التى يجرى الانتهاء من تنفيذها.

وأكد الوزير أن مدينة العلمين الجديدة، ستكون مدينة صالحة للحياة على مدار العام، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة لكل شرائح المجتمع، وتضم أيضا الخدمات المختلفة (جامعات - مدارس - مستشفيات) وغيرها من الخدمات التى تحقق جودة الحياة للمواطن المصري، فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط كله، بجانب توفير فرص العمل، والفرص الاستثمارية.