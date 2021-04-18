بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5.07 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 07ر5 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5948 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر309 مليون سهم تمت عبر 10770 صفقة نقدية بقيمة 5ر33 مليون دينار كويتي (نحو 8ر103 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 08ر7 نقطة ليبلغ مستوى 44ر4812 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر265 مليون سهم تمت عبر 7968 صفقة نقدية بقيمة 7ر17 مليون دينار (نحو 8ر54 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر10 نقطة ليبلغ مستوى 72ر6519 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر43 مليون سهم تمت عبر 2802 صفقة بقيمة 8ر15 مليون دينار (نحو 9ر48 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 9ر12 نقطة ليبلغ مستوى 34ر4991 نقطة بنسبة بلغت 26ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر159 مليون سهم تمت عبر 4587 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار (نحو 3ر35 مليون دولار).

وكانت شركات (الراي) و(جياد) و(ايفا فنادق) و(منازل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أعيان ع) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (أموال) و(وربة كبيتل) و(كويت ت) و(فنادق) الأكثر انخفاضا.