شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا يحمي ذراعيه ويكشف عيب فيرنانديز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد عن ارتدائه لبادة في ذراعيه تحت الأكمام، وقال: «بدأت بارتدائها لأنني عانيت ألماً في مرفقي الأيسر، في الواقع بدأ الألم في مرفقي الأيمن ثم تكررت المشكلة في مرفقي الأيسر لذا بدأت ألعب باللبادتين من أجل توفير الحرارة لهما بدلاً من لفهما».

وقال بوجبا إن شراكته مع زميله البرتغالي برونو فيرنانديز مميزة جداً لكن عيب زميله الوحيد أنه لا يجيد الدفاع، وأضاف: «أتفاهم معه بشكل جيد، ويمكننا تبادل المواقع وهو مناسب للفريق ويترك بصمة واضحة، يمكنه إنهاء الهجمة ويمكنه التمرير ويفعل كل شيء تقريباً باستثناء الدفاع».

من جهته، أكد مدرب اليونايتد النرويجي أوليه سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، قدرة فريقه على سحب البساط من المتصدر والجار مانشستر سيتي، وقال إنه لا يمانع دخول كاميرات برايم أمازون لتصوير مشاهد من مسلسل «بوجمنتري» الوثائقي عن حياة بطل العالم الفرنسي بوجبا.

وعلق المدرب على نجمه، وقال: «بول كان تحت دائرة الضوء منذ انضمامه لنادي مانشستر يونايتد، لذا لا أرى مشكلة في الأمر، يركز دائماً على الاستفادة القصوى من مسيرته وهو يريد أن يكون الأفضل ويفوز بأكبر عدد من الألقاب، أعرف شخصية بوجبا جيداً، هو حيوي جداً ويستمد الطاقة من جعل الناس سعداء لكن تركيزه الأساسي هو الفوز بالمباريات لنا».