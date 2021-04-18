عرض لشراء 50% من أسهم برشلونة

متابعة: ضمياء فالح

تلقى نادي برشلونة الذي توج بلقب كأس الملك السبت عرضاً من شركة صناعية لشراء 50 في المئة من أسهمه مقابل 173 مليون إسترليني ضمن مساعي الرئيس المنتخب خوان لابورتا لإنعاش ميزانية النادي الكتالوني.

وتتكون مجموعة برشلونة من 4 مشاريع مختلفة يديرها العملاق بضمنها أكاديمية لاماسيا وتلقت المجموعة عرضاً من آل بونومي المالكين للشركة وسط اهتمام من العائلة الثرية بالقسم التسويقي والتجاري.

وفي سياق متصل، يعتزم لابورتا إجراء تغييرات شاملة في كادر أكاديمية لاماسيا وذلك لإحياء مشروع الأكاديمية التي خرجت ميسي وبوسكيتس وتشافي وإنييستا.

ووفقاً لتقرير ماركا يستعد رافائيل ماركيز، مدافع برشلونة السابق، للحاق بكادر لاماسيا واتصل لابورتا شخصياً به بالإضافة إلى سيرجي بارخوان الذي أمضى 9 سنوات في الكامب نو. وكان الرئيس السابق بارتوميو حاول تغيير بنية الأكاديمية وجلب بارتيك كلويفرت وفكتور فالديز لكن انتهى بهما الحال للخلاف والتشاجر وترك كلاهما النادي. ويدرب جارسيا بيمنتا فريق برشلونة الرديف حالياً وهو أطول المدربين بقاء في لاماسيا منذ انضمامه إليه في 2001.

وعلى صعيد الريال، وافق لاعبو فريق المدرب زين الدين زيدان بالتخلي عن مكافآتهم في حال فوزهم بلقب الليجا أو لقب أوروبا وذلك لمساعدة ميزانية النادي على التعافي من آثار فيروس كورونا. ويمكن لقرار اللاعبين، الذين يواصلون منح 10 في المئة من أجورهم لمساعدة النادي، أن يوفر 26 مليون استرليني للخزنة.

ويحتاج الريال لبيع لاعبين من أجل توفير المال لصفقات الصيف، لكنه أكد تمسكه بالأورجوياني بالبيردي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والمعار النرويجي في أرسنال مارتن أوديجارد كما يرفض الريال بيع حارسه تيبو كورتوا أو لاعبيه كاسيميرو وتوني كروس وبنزيمة لكنه مستعد لبيع الويلزي جاريث بيل والإسباني أسكو والبرازيلي مارسيلو ومستعد للسماع لعروض بخصوص الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي ماريانو دياز والإسباني ألفارو أودريزولا.