شكرا لقرائتكم خبر عن «تشارلستون».. جابر إلى النهائي الثاني في مسيرتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كارولاينا الجنوبية - أ ف ب

تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة 27 عالمياً إلى النهائي الثاني في مسيرتها الاحترافية، بعد تغلبها، السبت، على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش في نصف نهائي دورة تشارلستون (250 نقطة) 6-3 و6-صفر.

وثأرت جابر المصنفة الأولى في الدورة لخسارتها نصف نهائي الدورة ذاتها لـ500 نقطة الأسبوع الماضي، أمام كوفينيتش بالذات 3-6 و2-6.

وتلتقي جابر (26 عاماً) في النهائي مع الأسترالية أسترا شارما التي تغلبت على الكولومبية ماريا كاميليا أوسوريو سيرانو 7-6 (7-5) و6-1.

وستكون الفرصة سانحة أمام جابر لتحقيق أول ألقاب مسيرتها الاحترافية بعدما فشلت في المحاولة الأولى في نهائي دورة موسكو عام 2018 عندما سقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا.

وهذا الفوز الثامن عشر لجابر هذا العام مقابل سبع هزائم، وهو ثاني أعلى رصيد انتصارات في 2021 بعد الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

وستكون مواجهة النهائي الأولى بين جابر وشارما، ابنة الـ25 عاماً المصنفة 165 عالمياً التي تخوض، على غرار التونسية، النهائي الثاني في مسيرتها مع الأمل بتعويض ما فاتها عام 2019 في دورة بوغوتا حين فرطت بفرصة إحراز لقبها الأول بالخسارة أمام الأمريكية أماندا أنيسيموفا.