شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحتفي بفريق الطائرة بطل الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر بفريق رجال الكرة الطائرة الفائز مؤخراً ببطولة الدوري العام للرجال لهذا الموسم، وأقيم الحفل في قاعة كبار الزوار في النادي وتقدمه عبد الرازق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية في النادي، ورافقه عضوا المجلس منصور الفلاسي «المشرف»، وعبد الباسط علي، بجانب أحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة الألعاب في النادي، وعدد كبير من أسرة الكرة الطائرة، وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذي ضم: زياد لرقش المدير الفني، علي إبراهيم المرزوقي مساعد المدرب والمشرف على الفريق، علي ثاني «مديراً إدارياً»، أحمد باقر «إدارياً»، و15 لاعباً هم: عامر غلام، فاضل عباس، محمد عباس، سعيد ربيع، اثوث كوستا، حمدان غانم، عدنان إبراهيم، خالد إبراهيم، ماجد سعيد، شعبان عيسى، علي صالح، عمير عبد الله خميس، برانيمير كراسيميروف، برانكو، وماركوس كوستا.

وحرص الهاشمي في مستهل حفل التكريم على توجيه الشكر الجزيل إلى الإدارة الفنية والإدارية في الفريق، وأشاد بجهود جميع اللاعبين وحرصهم على تقديم الأفضل لحسم بطولة الدوري التي تعتبر من اكبر واهم المسابقات المحلية في اللعبة.

ونقل الهاشمي تحيات الإدارة العليا في النادي واعداً بمزيد من الدعم خلال المواسم المقبلة من أجل المحافظة على التميز وتحقيق أفضل النتائج للنادي.