شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف يطالب العاملين بالسياحة سرعة التسجيل وتلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الاتحاد المصري للغرف السياحية جميع العاملين بالقطاع السياحي بمختلف منشأته استكمال التسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة للتسجيل وتلقي اللقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي، أن وزارة الصحة بدأت في تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي الأسبوع الماضي وستستمر حتي تسجيل جميع العاملين، لافتا إلى ضرورة التسجيل بالموقع لسرعة تلقي اللقاح، موضحا أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى لتسهيل تطعيم العمالة السياحية.

وأكد أحمد الوصيف رئيس إتحاد الغرف السياحية أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بدأ مؤخرا في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحم، حيث تم التنسيق مع وزارتي الصحة والسياحة والآثار بتجهيز مقر في كل من شرم الشيخ والغردقة لتخصيصهما لتطعيم العاملين بالسياحة وتم تزويد المقرين بالتجهيزات المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بهما.

وأضاف الوصيف أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي مهم لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، نظرا لتعاملهم مع السائحين القادمين من مختلف الدول حول العالم، مشيرا إلى أن التطعيم يعد أيضا خطوة مهمة للغاية تزيد من القدرة التنافسية للسياحة المصرية ويزيد من فرص ومعدلات التدفق السياحي حيث إن تلقي اللقاح يعد من المزايا الإضافية دوليا الفترة المقبلة لجذب السياحة الوافدة لكافة المقاصد السياحية حول العالم.

وقال رئيس اتحاد الغرف السياحية إن الاتحاد على تواصل مستمر مع الغرف السياحية وأيضا جمعيات الاستثمار السياحي بمختلف المحافظات السياحية للإسراع في تسجيل العاملين بالسياحة لتلقي اللقاح وآليات سرعة التسجيل بجانب مناقشة الخطوة المقبلة بعد انتهاء تطعيم العاملين بالمشروعات السياحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر وتحديد آلية التطعيم بباقي المحافظات.