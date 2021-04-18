شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 18-4-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 18-4-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.98 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس، كان بـ 48.98 جنيه للشراء، 52.10 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 51.78 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار فسجل استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.15 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.78 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.98 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.98 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.85 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.01 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.10 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.