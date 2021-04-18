شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.14% مدفوعًا بمشتريات عربية وأجنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 10360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 1935 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 12659 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 3993 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 1853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 2760 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 1189 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العبوات الطبية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الأهرام للطباعة والتغليف، جي بي اوتو، المجموعة المصرية العقارية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت).

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العبوات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5 ملايين سهم، 2 مليون سهم، 375 ألف سهم، 202 سهم، 7.6 مليون سهم، 921.1 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 2.4 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 400 سهم، 160 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، المؤشر للبرمجيات، 500 ألف سهم، 73.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، مصر للفنادق، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 6767 سهم، 14 مليون سهم، 64 ألف سهم، 16 ألف سهم، 921.1 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 188.2 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات (2021/2024)، ويبدأ تقديم طلبات الترشيح يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري، ويغلق باب الترشيح بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل، وتتم الانتخابات وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط وإجراءات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

كما أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تقديم حازم بدران وطارق طنطاوي استقالتيهما لمجلس إدارة الشركة، وذلك من منصبيهما كرئيسين تنفيذين مشاركين للمجموعة وأعضاء منتدبين بمجلس إدارة الشركة، وذلك لرغبتهم في العمل على فرص استثمارية جديدة خاصة بهم، وتعيين هشام جوهر في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

في سياق منفصل أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن نتائج الأعمال خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021، وحقق الشركة إيرادات 1.7 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 5.12%، وبلغ صافي الربح 1.012 مليار جنيه مقابل 1.04 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.69%.

كما أعلنت شركة آسيك للتعديم-أسكوم، نتائج أعمالها عن العام المنتهي في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة مبيعات بلغت 842 مليون جنيه في عام 2020 مقابل 967 مليون جنيه في عام 2019، وارتفعت صافي خسائر الشركة إلى 71.7 مليون جنيه مقابل 52.5 مليون جنيه.

في شأن آخر أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار، نتائج أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة، ووافق المساهمون على البدء في تداول أسهمهم بما يحقق شروط استمرار القيد بالبورصة المصرية خلال مدة أقصاها 6 شهور، كما قرر المساهمون إرجاء البت في اختيار أحد البدائل المقترحة لتوقفيق أوضاع الشركة لاستمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية لاستيفاء شرطي الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين، وذلك لحين قيام الإدارة التنفيذية بوضع خطة تفصيلية لكل بديل وإعادة العرض على الجمعية العامة غير العادية خلال النصف الأخير من شهر مايو المقبل، ومخاطبة البورصة المصرية لمد مهلة تقديم الخطة التفصيلية لاستيفاء شروط استمرار القيد.