شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 18-4-2021 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الأحد 18-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم، مسجلا تباينا فى البنك الأهلى المصرى 18.65 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى استقرارا عند 18.69 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودى اليوم، مسجلا 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار مسجلا 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لأخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.69 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.65 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.65 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.72 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.67 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.73 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.65 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.