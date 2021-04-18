شكرا لقرائتكم خبر عن "أيان للاستثمار" تُوقع اتفاقية للاستحواذ على حصص غير مسيطرة في "الأحساء للخدمات الطبية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أيان للاستثمار عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم مع كل من شركة العثمان القابضة وشركة سعد عبدالعزيز الحسين وأولاده وشركة إبراهيم عبدالله العفالق وأولاده وراشد سعد الراشد، ويشار إليهم مجتمعين بـ"مساهمي شركة الأحساء البائعين".

وأفادت أيان، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الغرض من الاستحواذ على كامل أسهمهم في رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية "شركة تابعة" والبالغة 3.964 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 26.43% من رأس مال شركة الأحساء، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة الأحساء البائعين.

وبحسب البيان، ستتم زيادة رأس مال شركة أيان من 737.320 مليون ريال سعودي إلى 806.363 مليون ريال سعودي عن طريق إصدار 6.904 مليون سهم جديد، ليزيد بذلك عدد أسهمها من 73.735 مليون سهم إلى 80.636 ملين سهم، أي بنسبة زيادة قدرها 9.4% من رأس مال الشركة قبل إصدار الأسهم الجديدة.

هذا وستبلغ نسبة ملكية الشركة في رأس مال شركة الأحساء 96.37% بعد زيادة رأس المال، بينما ستبلغ نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة لمساهمي شركة الأحساء البائعين في رأس مال الشركة 33.41% بعد زيادة رأس المال، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة.

وبعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين (باستثناء الملكية المباشرة والغير مباشرة لمساهمين شركة الأحساء البائعين) من 72.83% إلى 66.59%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 30.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 726.3 ألف ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع العام 2020 إلى ارتفاع الإيرادات، وانخفاض المصروفات الإدارية وكذلك مصروفات البيع والتسويق، بالإضافة إلى تحقيق أرباح من الاستثمار في شركات زميلة مقابل تحقيق خسائر من هذا الاستثمار خلال العام 2019.