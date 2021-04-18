شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعات كهربائية" تُوقع اتفاقية شراء أصول شركة جي باور بلجيكا مع المصفي القضائي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن التوقيع على اتفاقية شراء أصول شركة جي باور بلجيكا مع المصفي القضائي، مساء يوم الخميس الماضي، بمبلغ 5.044 مليون يورو أي ما يعادل 22.7 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن الأصول تتضمن مكائن ومعدات ومخزون وبرامج تصميم للمحولات والمحطات الكهربائية المتنقلة والمعرفة والملكية الفكرية الفنيتين، وكذلك أرشيف المعلومات والتصاميم الفنية.

وبحسب البيان، سيتم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية والتسهيلات البنكية المتوفرة للشركة لدى البنوك.

هذا وأعلنت الشركة أنها بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة باولز للمحولات في بلجيكا، علماً بأنه بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل سيتم نقل الأصول المشار إليها أعلاه إلى شركة باولز للمحولات والبدء في تشغيل مصنع المحولات والمحطات في بلجيكا.

وكانت الشركة قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن قرار مجلس الإدارة بالدخول في مفاوضات مع المصفي القضائي في بلجيكا لإبرام اتفاقيه شراء أصول شركة سي جي باور بلجيكا (تحت التصفية)، والبدء في إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في بلجيكا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 23.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 40.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.

وارتفعت المبيعات إلى 648.7 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 577.6 مليون ريال خلال العام 2019.