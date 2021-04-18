شكرا لقرائتكم خبر عن "كيان السعودية" تنتهي من أعمال الصيانة الدورية لمصنع الأوليفينات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الانتهاء من أعمال الصيانة وبدء التشغيل لمصنع الأوليفينات.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه بذلك يكون قد تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة دون تغير في الأثر المالي المعلن عنه سابقاً.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الصيانة سيكون لها أثراً إيجابياً على اعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في ديسمبر الماضي، عن إيقاف مصنع الأوليفينات لمدة 36 يوماً تقريباً ابتداءً من 11 مارس 2021، وذلك لغرض إجراء عمليات الصيانة الدورية المجدولة.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن عمليات الصيانة تهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين اعتمادية وموثوقية المصنع.

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر الشركة ارتفعت بنسبة 23.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى 784.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 636.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى الانخفاض في الكميات المنتجة و المباعة وذلك نتيجة توقف معظم مصانع الشركة بسبب الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها، على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.