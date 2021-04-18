شكرا لقرائتكم خبر عن 8 جهات حكومية بالكويت تمتلك ودائع واستثمارات بـ 4.2 مليار دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أن 8 جهات حكومية لديها ودائع محلية كويتية لدى بنوك واستثمارات أجنبية بقيمة 4.19 مليارات دينار، وذلك بنهاية السنة المالية 2019/2020.

وهذه الجهات هي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للصناعة، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بنك الائتمان الكويتي وأخيرا بنك الكويت المركزي، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء الكويتية".

وتحتفظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأكبر مبلغ من الودائع المحلية بقيمة 2.33 مليار دينار وتبلغ نسبة العوائد المحققة ما بين 1.3% و 4%.

وشهدت الودائع المحلية للتأمينات تذبذبا من مستوى 5.4 مليارات دينار خلال السنة المالية 2015/2016 الى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2016/2017 هبوطا الى 5.6 مليارات دينار خلال 2018/2019.

وقامت «التأمينات الاجتماعية» بتخفيض حجم ودائعها من مستوى 6 مليارات دينار كأعلى مستوى إلى 2.33 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020، أي بحوالي 3.6 مليارات دينار.

وقامت مؤسسة الموانئ الكويتية بزيادة ودائعها بشكل قياسي في البنوك المحلية من مستوى 117 مليون دينار الى مستوى 250 مليون دينار، فيما قامت الهيئة العامة للاتصالات بزيادة حجم ودائعها الى 91 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020.

أما الهيئة العامة للصناعة فبلغت الودائع المحلية لها 23.5 مليون دينار، فيما لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ودائع محلية بقيمة 217.6 مليون دينار.

أما بنك الكويت المركزي فلديه ودائع لدى بنوك ومؤسسات أجنبية بواقع 2.9 مليون دينار وهي لم تتغير خلال السنوات المالية الخمس الماضية.