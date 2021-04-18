دائرة الثقافة بأبوظبي تمنح حديقة الفيّ شهادة «Go Safe»

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، حصول حديقة الفيّ، أحد أحدث الوجهات السياحية في جزيرة الريم، على شهادة برنامج الأمان «Go Safe»، وبالتالي اعتمادها بموجب برنامج الشهادة.

ويعكس البرنامج امتثال الحديقة لأعلى معايير الصحة والسلامة، والتي تشير إلى استعدادها لاستقبال الزوار والمحافظة على سلامتهم، عبر الالتزام بتطبيق معايير النظافة التي تحددها الإرشادات الصارمة للشهادة، عملًا بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتوصيات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها والجهات الصحية المختصة في الدولة.

وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة تطوير تجربة الزوار والمنتجات السياحية بالإنابة في الدائرة: نتطلّع إلى اعتماد كافة المرافق والمنشآت السياحية العاملة في الإمارة بموجب «Go Safe»، وذلك سعياً منا إلى تعزيز مكانة العاصمة كوجهة آمنة بالكامل من خلال التعاون مع جميع الشركاء المحليين في تطبيق معايير البرنامج. وأهنئ حديقة الفيّ على تحقيقها لأعلى مقاييس الصحة والسلامة وإمكانيتها لاستقبال زوّارها براحة تامة.

وقالت لطيفة الحلامي، مدير إدارة النمو العمراني بالإنابـة في دائرة البلديات والنقل: تؤكد الدائرة التزامها بصحة وسلامة مرتادي حديقـة الفيّ من خلال الحصول على شهادة «Go Safe» من الدائرة، إذ تبذل كافة إمكاناتها لتعقيم المرافق والأماكن العامة وفقاً للإجراءات والمعايير العالمية، على أن يتم توسيع نطاقها في الأماكن العامـة في المراحل القادمــة لضمان تعزيز سبل الوقاية للمجتمع وتوفير أعلى مستويات الرفاهية وجودة الحياة.

ومنذ إطلاقها في يونيو من العام الماضي، وبعد سلسلة من حملات التدقيق الميدانية، منحت الدائرة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية شهادة برنامج الأمان «Go Safe» إلى95% من فنادق العاصمة، بالإضافة إلى حلبة مرسى ياس وأربعة مرافق ترفيهية في جزيرة ياس، وما يقارب 33 مركزاً تجارياً، وثلاث صالات سينما.