شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 18-4-2021 بالبنوك أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 18-4-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، في بداية تعاملات اليوم بالبنوك، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.15 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع.

بينما تباين سعر صرف اليورو مسجلا 18.65 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس 18.67 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.65 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع، مقابل 18.67 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.41 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، مقابل 21.48 جنيه للشراء، 21.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.98 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، مقابل 48.98 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع.