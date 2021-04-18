شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 12564 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 3976 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 1838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2737 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العبوات الطبية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العبوات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5 ملايين سهم، 2 مليون سهم، 375 ألف سهم، 202 سهم، 7.6 مليون سهم، 921.1 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 2.4 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 400 سهم، 160 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، المؤشر للبرمجيات، 500 ألف سهم، 73.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، مصر للفنادق، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 6767 سهم، 14 مليون سهم، 64 ألف سهم، 16 ألف سهم، 921.1 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 188.2 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات (2021/2024)، ويبدأ تقديم طلبات الترشيح يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري، ويغلق باب الترشيح بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل، وتتم الانتخابات وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط وإجراءات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

كما أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تقديم حازم بدران وطارق طنطاوي استقالتيهما لمجلس إدارة الشركة، وذلك من منصبيهما كرئيسين تنفيذين مشاركين للمجموعة وأعضاء منتدبين بمجلس إدارة الشركة، وذلك لرغبتهم في العمل على فرص استثمارية جديدة خاصة بهم، وتعيين هشام جوهر في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

في سياق منفصل أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن نتائج الأعمال خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021، وحقق الشركة إيرادات 1.7 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 5.12%، وبلغ صافي الربح 1.012 مليار جنيه مقابل 1.04 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.69%.