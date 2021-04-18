شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن البيضاء اليوم في السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 18-4-2021 سادس أيام شهر رمضان المبارك ، فى المزارع" 25 جنيها للكيلو بينما سجل السعر للمستهلك 28-30 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

وسجلت أسعار الدواجن البلدى في المزرعة 29 جنيها للكيلو ويترواح السعر للمستهلك بين 33-35 جنيها للكيلو، استقر سعر الدواجن المجمدة بين 30-36 جنيها الكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض، فيتراوح سعر البيض الأبيض في المزرعة 28 جنيها للكرتونة بينما سجل سعر المستهلك 33-35 جنيها ، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-38 جنيها.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح منتجات اللحوم والدواجن والسلع الغذائية فى منافذ أهلا رمضان على مستوى الجمهورية وكذلك طرح كافة السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وايضا الخضراوات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات.

كما قامت الوزارة بتسويق الأسماك بطرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة بالمعرض الرئيسى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر وطرح كيلو السمك البلطى أسوان بسعر 20 جنيها والبورى الطازج بـ 55 والرنجة بـ32 جنيها وجمبرى كبير بـ 170 جنيه، بجانب طرح كميات كبيرة من الأسماك المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة بمحافظتى القاهرة والجيزة.