شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" ترسل طلبات لبنوك لإعداد برامج تمويلية لتوليد السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تدرس شركة "أرامكو" السعودية ثالث أكثر الشركات ربحية في العالم بعد آبل ومايكروسوفت، تمويل مدفوعات بمليارات الدولارات لمورديها، في أحدث سلسلة من التحركات من قبل عملاق النفط لتوليد السيولة.

وأرسلت شركة "أرامكو"، طلبات إلى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في الأسابيع الأخيرة، لإعداد نوع من برامج سيولة قد يغطي ما يصل إلى ملياري دولار من المدفوعات شهرياً، بحسب موقع قناة العربية نقلا عن صحيفة "وول ستريت جورنال".

و"أرامكو" لم تختر البنوك بعد، كما إنها تقدر أنها ستدفع ما بين 500 مليون وملياري دولار في فواتير الموردين شهريًا.

يذكر أن أرامكو السعودية أبرمت قبل أيام صفقة مع ائتلاف بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز (إي آي جي)، أحد أبرز المستثمرين العالميين في البنى التحتية في قطاع الطاقة، وذلك لتحقيق القيمة المثلى لأصولها من خلال اتفاقية استئجار وإعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب أرامكو السعودية للزيت الخام المركّز.

وعند إتمام الصفقة، ستحصل "أرامكو" على متحصلات تُقدّر بحوالي 12.4 مليار دولار، بما يكفل تعزيز مركزها المالي من خلال واحدة من أكبر صفقات البنى التحتية في قطاع الطاقة العالمي.