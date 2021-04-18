شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 18 حتى 22 أبريل الجاري، اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة الحكير، التعمير، مكة للإنشاء، بتروكيم، أسمنت المدينة، المصافي، المجموعة السعودية، سليمان الحبيب، بنك الاستثمار، باعظيم، جبل عمر، نادك، ميدغلف للتأمين، فضلاً عن صرف أرباح شركة المملكة، أسمنت السعودية، المتقدمة، أسترا الصناعية، المراعي، مصرف الإنماء.

ويبدأ، اليوم الأحد، صرف الأرباح النقدية لمساهمي شركة المملكة القابضة بنسبة 1.25%، بواقع 12.5 هللة للسهم عن الربع الأول للعام المالي 2021.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الرياض للتعمير، اليوم الأحد، مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من 2020، بقيمة 115.555 مليون ريال، بواقع 65 هللة لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 6.5% من قيمة السهم الاسمية.

وتبدأ شركة أسمنت السعودية، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية بقيمة 306 مليون ريال خلال النصف الثاني من 2020، بواقع 2 ريال للسهم، بما نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، يوم الثلاثاء، مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 360 مليون ريال، عن العام 2020، بواقع 0.75 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5% من قيمة السهم الاسمية.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة ميدغلف للتأمين، يوم الثلاثاء، على مُقترح تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال.

وتبدأ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية بقيمة 140.7 عن الربع الرابع من العام المالي 2020، بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة استرا الصناعية، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 60 مليون ريال عن العام 2020، بواقع 0.75 ريال للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويبدأ مصرف الإنماء، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بقيمة 596.1 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 0.30 ريال للسهم، بما نسبته 3% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 1.987 مليار سهم.

كذلك تبدأ شركة المراعي، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية عن العام 2020، بقيمة 1 مليار ريال، موزعة على عدد 1 مليار سهم قائم، بحصة تبلغ ريالاً واحداً للسهم، وبنسبة توزيع للقيمة الاسمية تبلغ 10%.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة المصافي العربية السعودية، يوم الأربعاء، مُقترح توزيع أرباح نقدية عن العام 2020، بقيمة 11.250 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة 7.5% من قيمة السهم الاسمية.