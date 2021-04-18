شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي "الإسكان المميز" بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (6) من 1 : 30، يوم الأحد 18/4/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الاثنين 19/4/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 20/4/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 21/4/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 22/4/2021، والقطع من 151 : 190، يوم الاثنين 26/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (5) من 1 : 38، يوم الثلاثاء 27/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (4) من 1 : 30، يوم الأربعاء 28/4/2021، والقطع من 31 : 62، يوم الثلاثاء 4/5/2021، والقطع من 63 : 95، يوم الأربعاء 5/5/2021، والقطع من 96 : 122، يوم الأحد 9/5/2021.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (3) من 1 : 37، يوم الاثنين 10/5/2021، والقطع من 38 : 63، يوم الثلاثاء 11/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (2) من 1 : 38، يوم الثلاثاء 18/5/2021، والقطع من 39 : 73، يوم الأربعاء 19/5/2021، والقطع من 74 : 83، يوم الخميس 20/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (1) من 1 : 30، يوم الأحد 23/5/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الاثنين 24/5/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 25/5/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 26/5/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 27/5/2021، والقطع من 151 : 169، يوم الأحد 30/5/2021، وتم تخصيص الأيام من 31/5/2021 : 3/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.