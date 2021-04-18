شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 66 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 65.40 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 63 فلس كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 67 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 65.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 65.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط