شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البلطي الأسواني 17-37 جنيهاً للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أسعار الأسماك، اليوم الأحد 18-4-2021، استقرارا لجميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، وسجلت أسعار البلطي المزارع "1" تراوحت بين 22_24 جنيها للكيلو، سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البورى" 1 "، بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو، 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.