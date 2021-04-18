شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 5.071 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا للوصول لمستوى الدعم 5 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.15 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.01 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.11 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط