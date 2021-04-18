شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث ارتفع بفجوة سعرية ليغلق عند مستوى 9.219 رايل، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 9 ريال، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 9.50 ريال كمستوى اول ثم 9.80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 9 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.1 وبين مستوى المقاومة هو 9.4 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد