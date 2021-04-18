شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 47.10 فلس، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 48.60 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يشير الى ان امكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة الهام عند 51 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 46 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 47.7 وبين مستوى المقاومة هو 49.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد