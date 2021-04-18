شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يشهد جني ارباح -تحليل صباحي- 18-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لرابع جلسة على التوالي ليغلق عند مستوى 563 فلس خلال جلسة الخميس الماضي، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم يشهد حاليا عمليات جني ارباح تصل به لمستوى الدعم 500 فلس كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 590 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 553.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 570.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط